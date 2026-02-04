Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года приняли 1 млн звонков
Около 1 млн звонков поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
В Подмосковье за январь 2026 года в Систему-112 поступило около 1 млн обращений. Чаще всего жители звонили на телефонный номер «112». Так, за январь было принято порядка 900 тыс. звонков. Также поступило примерно 400 СМС.
Больше всего обращений были адресованы в службу скорой помощи — более 271 тыс. Свыше 110 тыс. обращений поступили в правоохранительные органы. Около 35 тыс. вызовов адресовали аварийной газовой службе, порядка 11 тыс. — пожарным.
Значительную долю составили обращения справочного характера — более 127 тыс.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность трансформации сферы здравоохранения в регионе.