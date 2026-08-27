Опыт Московской области по организации школьного питания признали одним из лучших в России

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по качеству школьного питания. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области со ссылкой на итоги конференции, посвященной результатам исследования АНО «Институт отраслевого питания».

Исследование охватило более 20% учеников 1–4 классов по всей России. Выяснилось, что в рационе школьников не хватает кальция, железа и омеги-3. При этом в блюдах много сахара и соли. Кроме того, формальный контроль по белкам, жирам и углеводам часто позволяет заменять мясо, рыбу и творог на более дешевые крупы и макароны.

Лидерами по качеству школьного питания стали регионы, где внедрены единые типовые меню. Это Республика Адыгея, Северная Осетия, Подмосковье, Ростовская и Саратовская области.

При этом Подмосковье признали флагманом и примером в этой работе. С 2023 года в 1,4 тыс. школ региона работает ИИ-система. Сотрудники ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознает 75 видов блюд и сверяет их с утвержденным меню. В результате число жалоб на питание сократилось на 25%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школах региона появится новшеств. В том числе, в учреждениях введут новое меню.