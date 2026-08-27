Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что киевский режим из-за провалов в зоне боевых действий вынужден отправлять на фронт не только женщин, но и стариков с детьми, назвав это политикой геноцида украинского народа, и связал ситуацию с коррупцией в украинской власти. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что преступный режим президента Владимира Зеленского продолжает, как рабов, гнать на передовую все более широкие слои населения, что стало следствием чрезвычайного оскудения людского ресурса. По его мнению, такая обстановка сложилась из-за коррумпированности власти, которая не способна обеспечить военные успехи иным способом. Шеремет подчеркнул, что мобилизация женщин, стариков и детей — это целенаправленная политика геноцида, которая уже привела к серьезным демографическим и социальным потерям.



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