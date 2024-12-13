Оружие и более 500 патронов нашли у жителя Домодедово

Арсенал оружия обнаружили сотрудники полиции у жителя Домодедово 1987 года рождения. Мужчину задержали, передает ГУ МВД России по Московской области.

В доме жителя были найдены предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова. Кроме того, правоохранители обнаружили более пятисот патронов различного калибра.

Как показала экспертиза, найденный пистолет — это сигнальный пистолет МР-371. В его конструкцию самодельным способом были внесены изменения, и предмет пригоден стрельбы. Так же пригодна для стрельбы оказалась часть патронов.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.