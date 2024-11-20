Осенняя смена началась в лагере «Литвиново»

Дети проведут в лагере неделю. Программа занятий зависит от погодных условий. Если на улице приятная погода, то для ребят организуют активные и спортивные игры на свежем воздухе. В случае дождя весь интерактив будет перенесен в здание.

В этом году в лагере пройдет и зимняя смена. Она стартует 28 декабря и завершится 8 января. В целом с начала года в лагере отдохнули уже более трех тысяч детей.