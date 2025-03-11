Остановки отремонтировали в пяти округах Подмосковья

В Подмосковье за неделю провели ремонт остановок в пяти округах. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Неисправные или поврежденные павильоны на региональной сети представители дорожных служб выявили в ходе мониторинга, который проводится в еженедельном режиме.

Так, работы провели в Орехово-Зуеве, Раменском, Подольске, Серпухове и Электроуглях. К примеру, в Раменском отремонтировали объект на улице Космонавтов, а в Серпухове — на Московском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по подготовке дорожной сети к весне и лету. Он сообщил, что ремонт дорог в области стартует в апреле.