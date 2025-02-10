Остановочные павильоны отремонтировали в семи округах Подмосковья

Ремонт остановочных павильонов провели в семи подмосковных округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки с дефектами и повреждениями были выявлены по итогам мониторинга состояния дорожных объектов. Это павильоны на региональных дорогах в Подольске, Солнечногорске, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Шаховской и Раменском.

К примеру, в Подольске специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановки на улице Кирова и проспекте Юных Ленинцев, в Солнечногорске — на Октябрьской улице, в Шаховской — на Центральной улице села Раменье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для оперативного устранения аварий на линиях освещения на дорогах необходим четкий алгоритм.