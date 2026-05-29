От скважины до очистных: Мособлводоканал в мае взял более 3000 проб воды

Обеспечение жителей Подмосковья чистой водой и надежная очистка стоков остаются ключевыми приоритетами региональной системы ЖКХ. В мае специалисты Мособлводоканала выполнили мониторинг водных ресурсов — всего было отобрано 3083 пробы. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Контроль качества организован на всех стадиях водопользования. Большая часть исследований пришлась на первичные источники водоснабжения: 2146 проб взяли непосредственно на водозаборных узлах и артезианских скважинах. Дополнительно 937 образцов отобрали на объектах водоотведения, в том числе на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

За первые 3 месяца весны лабораториями проведено в общей сложности 10 627 исследований. Наибольшее число проверок пришлось на март: в этот период из‐за паводковой ситуации потребовался усиленный контроль за состоянием водных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году обновят около 40 объектов ЖКХ.