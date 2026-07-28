Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» пройдут в Подмосковье в выходные

Отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых пройдут в Подмосковье 1 и 2 августа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В фестивале примут участие как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты. Победители будут определены в пяти номинациях. В их числе — новая. Это номинация «Семейная магия».

В ближайшие выходные отборочные туры пройдут в Домодедово и Черноголовке. Зрителей ждут в парке «Елочки» в 19:00 1 августа и в зоне отдыха «Южное озеро» в 19:00 2 августа соответственно.

Фото: [ Министерство культуры и туризма Московской области ]

В дальнейшем отборочные туры пройдут в Солнечногорске, Люберцах, Орехово-Зуево, Кашире, Краснознаменске, Сергиевом Посаде, Богородском округе и Реутове. В сентябре в Коломне состоятся масштабный гала-концерт и финал.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева в Ивантеевке к открытию.