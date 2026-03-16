Отчет «Государственного фонда развития промышленности Московской области» за 2025 год

Отчет об использовании имущества некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Московской области» за 2025 год
№
Направление расходов
Фактически произведенные расходы за отчетный период, рублей
1
2
3
Д О Х О Д Ы
1
Полученные доходы Фонда
119 062 567,01
Р А С Х О Д Ы
2
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда
40 813 391,50
2.1
Фонд оплаты труда
26 410 379,15
2.2
Начисления на фонд оплаты труда
6 433 822,16
2.3
Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест
20 037,40
в том числе:
персональные компьютеры и комплектующие
20 037,40
2.4
Приобретение прав пользования программным обеспечением и базами данных по лицензионным соглашениям:
353 870,10
в том числе:
Консультант Плюс
261 993,60
Консультационный договор с 1С
8 000,00
Годовое обслуживание 1С (ИТС-ПРОФ)
44 060,00
Ключи ЭЦП для работы с казначейством,
16 776,50
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
23 040,00
2.5
Услуги связи, интернет
211 098,01
2.6
Аренда офиса
1 958 424,12
2.7
Прочие текущие расходы
1 468 124,53
в том числе:
Канцтовары,приобретение расходных материалов (картриджи)
52 413,38
Общехозяйственные нужды
69 856,11
Вода питьевая в офис+аренда кулера
32 870,00
Госпошлины, нотариальные услуги, обслуживание счета и т.д.
1 245 276,00
Раздаточные, рекламные и информационные материалы (буклеты, банеры, визитки)
23 810,48
Почтовые расходы
13 628,56
Командировочные
30 270,00
2.8
Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц по видам расходов:
3 839 636,03
в том числе:
Услуги по проведению научно-технической экспертизы
394 500,00
Транспортные услуги
2 970 000,00
Услуги регистрации домена и хостинга для официального сайта Фонда в сети "Интернет"
5 550,00
Услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники
282 600,00
Услуги интернет-сервисов по поиску персонала
8 097,00
Услуги по уборке помещения офиса
178 889,03
2.9
Ежегодный аудит
118 000,00
2.10
Налог на прибыль (уплаченный)
14 793 332,00
3
Предоставление займов субьектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области
Выданы 22 (двадцать два) займа субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области на общую сумму 1 457 719 281,19 руб.
4
Предоставление грантов субьектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области
Выдан 31 (тридцать один) грант субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области на общую сумму 350 000 000,00 руб.