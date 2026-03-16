Отчет «Государственного фонда развития промышленности Московской области» за 2025 год

Официально

Отчет об использовании имущества некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Московской области» за 2025 год

Направление расходов

Фактически произведенные расходы за отчетный период, рублей

1

2

3

Д О Х О Д Ы

1

Полученные доходы Фонда

119 062 567,01

Р А С Х О Д Ы

2

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда

40 813 391,50

2.1

Фонд оплаты труда

26 410 379,15

2.2

Начисления на фонд оплаты труда

6 433 822,16

2.3

Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест

20 037,40

 

в том числе:

 

 

персональные компьютеры и комплектующие

20 037,40

2.4

Приобретение прав пользования программным обеспечением и базами данных по лицензионным соглашениям:

353 870,10

в том числе:

 

Консультант Плюс

261 993,60

Консультационный договор с 1С

8 000,00

Годовое обслуживание 1С (ИТС-ПРОФ)

44 060,00

Ключи ЭЦП  для работы с казначейством,
Лицензия на право использования СКЗИ Крипто-Про

16 776,50

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

23 040,00

2.5

Услуги связи, интернет

211 098,01

2.6

Аренда офиса

1 958 424,12

2.7

Прочие текущие расходы

1 468 124,53

в том числе:

 

Канцтовары,приобретение расходных материалов (картриджи)

52 413,38

Общехозяйственные нужды

69 856,11

Вода питьевая в офис+аренда кулера

32 870,00

Госпошлины, нотариальные услуги, обслуживание счета и т.д.

1 245 276,00

Раздаточные, рекламные и информационные материалы (буклеты, банеры, визитки)

23 810,48

Почтовые расходы

13 628,56

Командировочные   

30 270,00

2.8

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц по видам расходов:

3 839 636,03

в том числе:

 

Услуги по проведению научно-технической экспертизы

394 500,00

Транспортные услуги

2 970 000,00

Услуги регистрации домена и хостинга для официального сайта Фонда в сети "Интернет"

5 550,00

Услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники

282 600,00

Услуги интернет-сервисов по поиску персонала

8 097,00

Услуги по уборке помещения офиса

178 889,03

2.9

Ежегодный аудит

118 000,00

2.10

Налог на прибыль (уплаченный)

14 793 332,00

3

Предоставление займов субьектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области

 Выданы 22 (двадцать два) займа субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области на общую сумму 1 457 719 281,19 руб.

4

Предоставление грантов субьектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области

Выдан 31 (тридцать один) грант субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области на общую сумму 350 000 000,00 руб.

Актуально