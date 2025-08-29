Отделение «Единой России» в Подмосковье подвело предварительные итоги акции «Собери ребенка в школу». К 1 сентября было отработано около 3,5 тыс. обращений.

По словам секретаря подмосковного отделения партии, спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова, в этом году особое внимание уделили поддержке семей участников спецоперации, беженцев, семей с детьми с ОВЗ, многодетных малообеспеченных семей.

В рамках акции семьям передают школьные рюкзаки с канцелярией, школьную и спортивную форму, обувь, учебники. Списки необходимого прорабатываются с семьями индивидуально.

Брынцалов поблагодарил неравнодушных жителей, предпринимателей, волонтеров и молодогвардейцев за участие в акции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области продвигается подготовка к 1 сентября.