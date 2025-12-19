Отделение «Юнармии» Подольска признали лучшим в Подмосковье. На территории Преображенского оборонно-спортивного центра «Фонд спецназа ВДВ» провели итоговое мероприятие регионального отделения движения.

До этого в регионе стартовал проект для школьников «Добрые уроки», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В течение года участники движения из Подольска активно принимали участие в смотре-конкурсе местных отделений «Юнармии». Среди всех подмосковных отделений Подольск занял первое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками областного отделения «Движения Первых».