Отделение стерилизации появилось в детской стоматологии Подольска на улице Кирова. Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы, сообщили в администрации округа.

В Подмосковье с начала года более 2,3 тыс. детей вылечили зубы под общим наркозом, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В поликлинике в Подольске в день используют около 300 лотков по 5–7 инструментов в каждом. Раньше их стерилизацией занимались медсестры, ассистирующие врачам. Теперь стерилизация будет проводиться в новом отделении.

В новом отделении будут работать шесть человек. Здесь планируется стерилизовать около 1,5 тыс. инструментов в день.

«Подобные стерилизационные работают во всех подразделениях Домодедовской стоматологии. В Подольске такого отделения не было только в детской стоматологии. Теперь есть, мы закрыли этот проект полностью», — отметил главврач Домодедовской стоматологии Михаил Каюгин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается детское здравоохранение.