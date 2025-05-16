Отделка нового детсада началась в ЖК «Каскад Парк» в Подольске
В Подольске приступили к отделке детсада в ЖК «Каскад Парк»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске приступили к отделке нового детсада, который возводится на территории ЖК «Каскад Парк». Ход работ проверил глава округа Григорий Артамонов.
На объекте продолжаются работы по укладке плитки, покраске стен, заливке полов.
Садик рассчитан на 160 мест. Его оснастят современным оборудованием. В течение месяца завезут технику и мебель. Открыть учреждение планируется к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках.