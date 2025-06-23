Открытая тренировка прошла в Школе юнармейских командиров в Подольске. Мероприятие провели на базе Дворца молодежи, рассказали в администрации муниципалитета.

До этого в регионе провели открытое первенство Подмосковья по спортивному лазертагу, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

На тренировке в Подольске участникам рассказали о военной дисциплине и провели для них мастер-классы. Особенно востребованными стали занятия по оказанию первой помощи и завязыванию морских узлов.

Также ребят научили правильно надевать костюм химической защиты и дали им попробовать свои силы в работе спасателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта в регионе.