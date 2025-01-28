Открытое горение ликвидировали на предприятии в деревне Пешки

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в деревне Пешки в Солнечногорском городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Производственно-складское здание загорелось утром 28 января. На момент прибытия пожарных объект горел по всей площади. В 09:44 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Спустя час было ликвидировано открытое горение.

К тушению привлечены 56 человек и 20 единиц техники, в том числе 27 человек и 10 единиц техники от МЧС России.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, возгорание началось в котельной.