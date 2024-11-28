Открытое горение потушили на строительном рынке в Подольске

Пожарные потушили открытое горение на строительном рынке в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области со ссылкой на ГУ МЧС России.

«Открытое горение на пожаре в Климовске ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пожар произошел 28 ноября, установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле Прокуратуры Московской области. Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую примерно в девять часов утра. Загорелся один из павильонов рынка, расположенного на Московской улице, 15. Площадь пожара составила свыше 1,3 тысячи квадратных метров.