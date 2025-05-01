Отопительный период возобновили в Химках с 1 мая. Специалисты уже приступили к подаче теплоснабжения, рассказали в муниципальной администрации.

Отопительный период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше 8 градусов.

В случае возникновения вопросов можно позвонить в кол-центр ООО «ТСК Мосэнерго» по номеру 8 (495) 225-14-33, на горячую линию администрации 8 (495) 793-01-01 или в УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе по модернизации коммунальной системы региона.