Отопительный сезон стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт отопительному сезону, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Сначала тепло дадут в социальных учреждениях, затем — в жилых домах и на предприятиях.

«Процесс включения отопления может занять от нескольких дней до двух недель», - предупредили в министерстве.

В регионе подготовили к зиме более 53 тысяч многоквартирных жилых домов, 2,8 тысячи котельных, полторы тысячи центральных тепловых пунктов, свыше 43 тысяч подстанций, почти 11 тысяч километров теплосетей, 18 тысяч километров сетей водоснабжения, около 62 тысяч километров газопроводов, 48 тысяч тонн топлива.

Узнать о сроках включения отопления в регионе можно с помощью карты коммунальных услуг и специального чат-бота.