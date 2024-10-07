Отопление включили в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Отопление включили в Подмосковье, передает Министерство энергетики Московской области. Тепло подают поэтапно, на это может потребоваться до двух недель.
На данный момент в регионе подается тепло на все объекты социальной инфраструктуры — в медицинские учреждения, школы и детсады.
До 14 октября планируется обеспечить теплом все жилые многоквартирные дома. Сейчас отопление включено в более 75% зданий.
Также с 10 по 14 октября будут подключены все промышленные предприятия области.