Танки и самолеты для фронта: как 101-летняя именинница из ЯНАО приближала Победу

Труженица тыла Нина Дударева из ЯНАО встретила 15 мая свой 101-й день рождения, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . В годы Великой Отечественной войны она работала на военном заводе в Омске, где выпускала танки, самолеты и другое вооружение для фронта. Сейчас юбилярша живет в Салехарде, окруженная заботой родных: рядом с ней внучка и два правнука.

Нина Николаевна Дударева родилась за 24 года до начала Великой Отечественной войны, а когда грянула беда, оказалась в Омске на оборонном заводе. В тылу она вместе с тысячами других женщин и подростков ковала оружие для Победы — выпускала танки, самолеты, снаряды. Работа была тяжелой, но другого выбора не давала сама жизнь: фронт требовал снабжения без перебоев.

После войны Нина Николаевна переехала в столицу Ямала — Салехард. Там она продолжила трудиться, уже на мирных профессиях: работала бухгалтером, страховым агентом и социальным работником. Уйдя на заслуженный отдых, именинница не осталась одна. Сейчас ее окружают близкие люди, в том числе внучка и двое правнуков.

Пресс-служба администрации Салехарда опубликовала официальное поздравление: «От всей души поздравляем Нину Николаевну с 101-летием! Желаем крепкого здоровья, счастливых моментов рядом с семьей!» 101 год — это не просто дата в календаре. Это целая жизнь, которая вместила войну, работу в тылу, переезд на Крайний Север и десятилетия мирного созидательного труда. И сегодня, спустя больше века после рождения, труженица тыла продолжает оставаться примером стойкости для тех, кто живет рядом.

