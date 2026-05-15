Россияне снова покупают валюту: выгодно ли сейчас брать наличные доллары

Россияне на фоне укрепления рубля снова бросились за наличными долларами, но повода для паники и массовой скупки валюты нет: курс сейчас остается в здоровом диапазоне, а для большинства граждан наличный доллар — не жизненная необходимость. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Доллар подешевел, валюты в обменниках не хватает: что происходит

Курс рубля в мае заметно укрепился: доллар опускался ниже отметки ₽73. На этом фоне в обменниках начались перебои с наличными долларами и евро, а банки стали повышать маржу. По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличной валюты на ₽108 млрд (около $1,4 млрд) — это примерно на треть больше, чем в марте.

«Ситуация, когда наличной валюты в кассах не хватает, а спреды растут, во многом техническая. Это реакция на резкое усиление спроса при ограниченном предложении, но это не означает, что завтра что‑то „обрушится“ и нужно срочно скупать доллары по любой цене», — пояснил Головецкий.

Эксперт напомнил, что нынешнее укрепление рубля во многом временное. Во втором полугодии 2026 года аналитики ожидают новый виток ослабления российской валюты, а базовый сценарий Банка России предполагает курс доллара к концу года в диапазоне 90–95 ₽. При этом реальные колебания будут зависеть от цен на нефть, ключевой ставки, санкций и бюджетной политики.

«Резких обвалов или взлетов курса в базовом сценарии не заложено. Речь идет о „живом“ рынке, где курс будет колебаться, но не о сценарии резкой девальвации в течение нескольких дней», — подчеркнул экономист.

Кому вообще нужны наличные доллары и как хранить сбережения

По словам Головецкого, основной рациональный мотив покупать наличную валюту сейчас — подготовка к поездкам за границу в сезон отпусков.

«В ряде стран наличная валюта по-прежнему остается важным способом оплаты. При этом не везде принимают российские карты „Мир“, а карты UnionPay работают не во всех банкоматах и торговых сетях. Поэтому взять с собой некоторый запас валюты на поездку — разумное решение», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что перед поездкой стоит уточнить, какие карты и способы оплаты реально работают в конкретной стране, и не полагаться только на один инструмент.

Часть граждан, по его словам, покупает доллары и евро как консервативный способ «зафиксировать» часть сбережений.

«Сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за долгий срок значениях, и кого-то это подталкивает переложить часть активов в наличную валюту. Это консервативный, не всегда оправданный путь, но он имеет право на существование, если человек понимает, что валютная наличность не приносит дохода и несет свои риски», — отметил Головецкий.

Он подчеркнул, что для большинства людей важнее не угадывать идеальную точку входа, а грамотно распределять сбережения.

«Выбор способа хранения денег зависит от целей, горизонта и готовности к риску. В портфеле имеет смысл иметь валютную часть или активы, привязанные к валютным курсам, но хранить все сбережения в одной валюте, будь то рубль или доллар, неправильно. Рублевые депозиты сейчас дают двузначную доходность и в целом выигрывают у валютной „заначки“. Если цель — именно сохранить капитал, а не приумножить его любой ценой, разумная диверсификация выглядит предпочтительным решением», — резюмировал эксперт.

Экономисты предупреждали, что укрепление рубля в начале мая может замедлиться во второй декаде месяца — с 8 мая Минфин возобновил закупки валюты в рамках бюджетного правила, что создает дополнительный спрос на доллары и юани, выступая естественным ограничителем для роста курса рубля.