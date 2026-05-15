В Подмосковье услугой для актуализации реестра лицензий УК воспользовались более 2 тыс. раз

В Подмосковье подали более 2 тыс. заявлений на внесение изменений в реестр лицензий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга предназначена для представителей управляющих организаций региона. Через нее они могут внести в реестр лицензий изменения, которые связаны с заключением, расторжением, прекращением договора управления многоквартирным домом или изменением способа управления им. Для подачи заявки нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

