Отремонтированный детский сад на улице Кирова откроют после Нового года в Подольске

В Подольске на 90% выполнили капремонт детсада на улице Кирова
Фото: [t.me/podolskadm]
Капитально отремонтированный детский сад на улице Кирова Подольска откроют после Нового года. Работы в учреждении выполнили уже более чем на 90%.
В Домодедово недавно начали капитально ремонтировать здание дошкольного отделения «Светлячок» Востряковского лицея № 1, рассказали до этого в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В Подольске дошкольное отделение школы № 29 имени П. Забродина расположено на улице Кирова, 60а. Его ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья.
В здании уже заменили коммуникации, обновили крышу и фасад, оборудовали видеонаблюдение. Сейчас завершается покраска помещений, установка мебели, монтаж пожарных датчиков.
