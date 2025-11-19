Отремонтированный детский сад на улице Кирова откроют после Нового года в Подольске

Капитально отремонтированный детский сад на улице Кирова Подольска откроют после Нового года. Работы в учреждении выполнили уже более чем на 90%.

В Домодедово недавно начали капитально ремонтировать здание дошкольного отделения «Светлячок» Востряковского лицея № 1, рассказали до этого в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В Подольске дошкольное отделение школы № 29 имени П. Забродина расположено на улице Кирова, 60а. Его ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья.

В здании уже заменили коммуникации, обновили крышу и фасад, оборудовали видеонаблюдение. Сейчас завершается покраска помещений, установка мебели, монтаж пожарных датчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированную школу в Химках.