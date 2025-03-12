Отремонтированный ФАП открыли в деревне Беляниново в Мытищах

В Мытищах открыли после проведения ремонтных работ фельдшерско-акушерский пункт в деревне Беляниново. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Здравпункт расположен на Центральной улице. В рамках ремонта в нем обновили интерьер, обустроили удобную зону для ожидания приема, установили новую мебель.

В ФАПе оказывают помощь более чем 2,3 тыс. жителей. В их числе — свыше 400 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Одинцово строится уникальный здравпункт — его возводят с использованием технологии 3D-печати.