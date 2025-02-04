Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве фельдшерского здравпункта в Одинцовском округе

В 2025 году в поселке Дубки Одинцовского округа введут в эксплуатацию уникальный фельдшерский здравпункт — это первый в России социальный объект, который возводят с применением технологии 3D-печати. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пункт, площадь которого 100 кв. м, сможет принимать более 1 тыс. жителей поселка и близлежащих населенных пунктов. Внутри будут кабинеты для приема пациентов, прививочные кабинеты, палаты для временного размещения больных, а на территории — парковка», — написал губернатор.

По его словам, в этом году в регионе также откроют три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и еще 11 фельдшерских здравпунктов, их возводят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, ФАПы появятся в поселке совхоза «Буденновец» в Дмитровском округе, деревне Мисирево в Клину и селе Сокольниково в Можайском округе. Здравпункты откроют в селе Ильинское и деревне Курьяново в Волоколамском округе, деревнях Каменка в Кашире, Ивакино в Можайском округе, Протасово в Мытищах, Кузьмино в Сергиево-Посадском округе. Кроме того, их введут в эксплуатацию в деревнях Поповская, Колычево и селе Лелечи под Егорьевском, деревне Назарьево в Павловском Посаде и поселке Пустоши в Шатуре.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.