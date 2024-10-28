Озимые культуры высадили почти на 100 тысячах гектаров в Подмосковье

В Подмосковье озимые культуры под урожай следующего года высадили почти на ста тысячах гектаров. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Более 81 тысячи гектаров отдали под озимые зерновые — пшеницу, рожь и тритикале. Порядка 18 тысяч гектаров засеяли масличными культурами — рапсом.

Лидерами по объемам проводимых работ стали Зарайск и Луховицы. В целом план работ по севу озимых в регионе выполнен на 86%.