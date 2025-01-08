Паллиативный врач из Подмосковья рассказала, как гулять с малоподвижными пациентами

Если человеку сложно ходить, или он живет в доме без лифта и не может выйти на улицу, можно организовать для него «веранду» на балконе. Для этого важно подобрать одежду и обувь, соответствующие погоде, и организовать удобное место для сидения.

«Принесите чай в удобной кружке, достаточно горячий, чтобы он согревал, но так, чтобы пациент не обжегся. Если вы не можете все время «прогулки» находиться рядом, позаботьтесь, чтобы пациент мог вас позвать в любой момент, когда ему станет прохладно или дискомфортно», - посоветовала врач.

Вопросы о паллиативной помощи можно задать специалистам горячей линии координационного центра паллиативной помощи по номеру 8 (498) 683-83-83, а также на этом сайте.