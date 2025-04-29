В Химках поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником

В Химках депутат Надежда Смирнова вместе с членами партии «Единая Россия» посетила станцию скорой медпомощи и поздравила ее работников с профессиональным праздником.

В рамках торжественного мероприятия медикам вручили сладкие подарки, а также сертификат на получение полноростового тренажера сердечно-легочной реанимации.

В прошлом году в Химках медикам передали более 100 единиц оборудования и два новых автомобиля скорой медпомощи.

Жителям Химок рассказали о героических подвигах сотрудников МЧС.