В Химках поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником
Станции скорой медпомощи в Химках подарят тренажер сердечно-легочной реанимации
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
В Химках депутат Надежда Смирнова вместе с членами партии «Единая Россия» посетила станцию скорой медпомощи и поздравила ее работников с профессиональным праздником.
В рамках торжественного мероприятия медикам вручили сладкие подарки, а также сертификат на получение полноростового тренажера сердечно-легочной реанимации.
В прошлом году в Химках медикам передали более 100 единиц оборудования и два новых автомобиля скорой медпомощи.
Жителям Химок рассказали о героических подвигах сотрудников МЧС.