Памятник природы «Суханово» на юге Московской области получил дополнительную защиту

Губернатор Московской области подписал постановление об установлении охранной зоны памятника природы областного значения «Суханово». Зона охватывает земли Подольска и Ленинского городского округа, ее площадь — 196,9 га. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Дополнительная защита нужна, чтобы сберечь хрупкие природные комплексы. Территория отличается богатым ландшафтным и биологическим разнообразием. Только позвоночных животных здесь зафиксировано не менее 75 видов. Кроме того, в границах охранной зоны выявлены места обитания редких представителей фауны, внесенных в Красную книгу Московской области: это, в частности, отдельные виды бабочек, обыкновенный уж, черный коршун, средний пестрый и зеленый дятлы. Растущая нагрузка на территорию — как со стороны отдыхающих, так и в связи с хозяйственной деятельностью — требует жестких мер по сохранению природного наследия.

Для минимизации рисков в охранной зоне введен строгий режим ограничений. Полностью исключено возведение любых капитальных и временных построек. Нельзя организовывать туристские стоянки, разбивать палаточные лагеря и устраивать бивуаки. Разведение костров допускается исключительно в специально оборудованных местах. Также запрещен въезд и передвижение на моторном транспорте вне утвержденных автомобильных и лесных дорог. Под запрет попадают и иные виды деятельности, способные нанести ущерб уязвимым экосистемам и редким видам.

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