Памятную табличку ветерану Великой Отечественной войны открыли в Химках

Памятную табличку ветерану Великой Отечественной войны Ивану Медведеву открыли в Химках. Она была установлена на фасаде дома № 11а на Ленинском проспекте.

Табличку открыли депутат Инна Монастырская, глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, сотрудники администрации округа, местные жители.

Как отметила Монастырская, ветеранов с каждым годом становится все меньше, и долгом является сохранение памяти о каждом из них.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая.