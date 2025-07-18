ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям Солнечногорского округа

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении Управлением установлено, что Обществом нарушены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одновременно с этим, ПАО «Россети Московский регион» внесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения