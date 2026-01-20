Параатлет из Подмосковья одержал победу на Кубке мира по лыжным гонкам

Представитель Подмосковья Олег Пономарев одержал победу и стал серебряным призером на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата (FIS Para Cross-Country World Cup), он представляет областной Центр паралимпийских, неолимпийских и сурдлимпийских видов спорта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен вошел в состав российской сборной вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. Мужская национальная команда стала победителем в эстафете 4x2,5 км, в ее состав вышли Олег Пономарев со спортсменом-ведущим Андреем Романовым, Виталий Малышев, Александр Проньков и Владислав Лекомцев. Еще одну медаль Пономарев получил в спринте классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Состязания прошли в Финстерау (Германия), в них приняли участие около 200 спортсменов из 25 стран. Они стали отборочными перед предстоящими Паралимпийскими играми, которые пройдут в марте 2026 года в Италии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.