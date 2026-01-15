Параатлет из Подмосковья выступит на Кубке мира по лыжным гонкам

Спортсмен из Подмосковья Олег Пономарев выступает в составе российской сборной на этапе Кубке мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата (FIS Para Cross-Country World Cup). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он является представителем регионального Центра паралимпийских, неолимпийских и сурдлимпийских видов спорта и выступает в команде со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. В общей сложности в соревнованиях принимают участие 17 параатлетов из России, они станут отборочными перед предстоящими Паралимпийскими играми, которые пройдут в марте 2026 года в Италии. Кубок проходит с 14 по 18 января в городе Финстерау (Германия).

