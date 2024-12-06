Параметры бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов уточнили в Подмосковье

Параметры регионального бюджета на уходящий год и на плановый период 2025 и 2026 годов уточнили в Подмосковье, передает Министерство экономики и финансов Московской области.

Так, доходы в этом году утвердили в объеме 1,121 триллиона рублей, расходы составят 1,135 триллиона рублей. Дефицит бюджета снизили на 71 миллиард рублей. Он будет составлять 14 миллиардов рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в 2024 году составят 1,008 триллиона рублей

На реализацию госпрограмм Подмосковья направят 1,083 триллиона рублей. Это на 50 миллиардов рублей больше, чем плановые значения.

Госдолг составит 244 миллиарда рублей. Это 24% к собственным доходам бюджета.