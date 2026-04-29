Парк им. В. Талалихина приглашает 1 мая на традиционный фестиваль «Подольск не проездом»

1 мая, в пятницу, парк им. В. Талалихина в Подольске превратится в центр ярких событий: здесь состоится III туристический фестиваль «Подольск не проездом». Мероприятие приурочено сразу к нескольким знаменательным датам: 245‐летию Подольска, 130‐летию парка им. Талалихина, 240‐летию со дня рождения его основателя А.А. Закревского и 25‐летию подольского клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет насыщенная программа с элементами истории, искусства и развлечений. Начало мероприятия — в 14:00, вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Праздник откроется театральными миниатюрами от студентов местного университета туризма и сервиса. Артисты представят две постановки: «Приезд четы Закревских» и «Воспоминания от промышленника С. Паутынского».

Далее гостей увлечет танцевальная программа «Бал у Закревских» и театрализованный интерактив «Дачный сезон». Особое настроение создаст театральная миниатюра «Путешествие Бахуса» с участием актера Сергея Стегайлова. Завершит культурную часть выступления оркестр Подольской филармонии.

Помимо сценических событий, гостей ждут разнообразные активности: экскурсия «Наш старый парк» от краеведческого музея, выставка картин «Подольск глазами детей», купеческое чаепитие, фотовыставка, выставка ретроавтомобилей, а также интерактивные станции. Фестиваль завершится яркой программой «Приезжал бродячий цирк...».

