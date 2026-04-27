Парки 15 округов Московской области закрыты из-за снега и падения деревьев

27 апреля сильный снегопад привел к серьезным нарушениям в работе парковых зон Московской области. Из‐за обрушения ветвей и падения деревьев пришлось временно закрыть 44 парка в 15 городских округах. Под ограничения попали территории в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Егорьевске, Домодедове, Кашире, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Орехове‐Зуеве, Подольске, Реутове, Рузе и Щелкове.

По данным Министерства благоустройства Московской области, в результате непогоды зафиксировано 288 упавших деревьев. Бригады рабочих уже убрали 90 из них. Кроме того, повреждения получили 5 малых архитектурных форм. Важно отметить, что в ходе происшествия никто не пострадал.

Службы благоустройства оперативно приступили к восстановительным работам. Приоритет отдан наиболее посещаемым зонам: входным группам, центральным аллеям и парковкам. Как только эти участки становятся безопасными и проходимыми, специалисты переходят к очистке второстепенных дорожек, а также детских и спортивных площадок.

Для обеспечения безопасности жителей и гостей региона территории обрабатывают противогололедными реагентами — это помогает предотвратить образование наледи и гололеда. Работы координируются с учетом текущей погоды: команды могут оперативно адаптировать планы и перераспределять ресурсы в зависимости от изменений условий.

