Парки Химок в новогодние праздники посетили почти 55 тыс. человек

В новогодние праздники парки Химок посетили более 52 тыс. человек, итоги работы парковых территорий в этот период обсудили на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Большое количество наших жителей — и стар, и млад — занимаются спортом, гуляют, общаются, знакомятся в местах отдыха, ведь в подмосковных парках и лесопарках красиво и безопасно. Мы и дальше будем обращать внимание на их качественное содержание и наполнение всем, что важно для жителей», — отметил губернатор.

В январские праздники для жителей и гостей округа подготовили интерактивные игры, мастер‑классы, спортивные состязания, новогодние представления и анимационные программы. Кроме того, отдельную программу подготовили к Рождеству. Так, например, в парке Толстого прошла программа «Рождественские узоры». Одной из главных точек притяжения стал Театральный каток, который работал в новогоднюю ночь. 9 января там представили шоу «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Все мероприятия прошли в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.