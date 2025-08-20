Парки Подмосковья подготовили насыщенную программу ко Дню Государственного флага

Масштабное празднование Дня Государственного флага состоится в парках Подмосковья. Подробнее о планируемых мероприятиях рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в рамках общеобластного мероприятия «Моей родины триколор» состоятся шествия, чтения, кинопоказы, концерты.

К примеру, в парке «Раздолье» в Одинцово проведут квест и танцевальный флешмоб, в парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске — викторину и шествие, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево — пленэр и эстафету, в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах — фотовыставку, викторину, шествие и концерт.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области был зафиксирован рост посещаемости парков.