Партия «Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат». Его приурочили к Году муниципального депутата, рассказали в подмосковном отделении партии.

Цель конкурса — определить лучшие практики работы с избирателями в муниципальных образованиях. Подать кандидатуру местного депутата могут жители муниципалитетов, в которых в этом году не будут проходить выборы. Сделать это можно до конца августа. Форма заявки для участия доступна здесь.

Участникам потребуется представить на конкурс успешные практики работы с избирателями. Проекты победителей будут рекомендованы к реализации депутатам в других муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником форума муниципальных депутатов фракций «ЕР» в Красногорском округе.