Губернатор Воробьев принял участие в форуме муниципальных депутатов фракций «Единая Россия» в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в форуме муниципальных депутатов фракций «Единая Россия», который прошел в Доме правительства Московской области в Красногорске. Там собрались представители депутатского корпуса всех уровней, а также герои специальной военной операции, которые вступили в ряды «Единой России» и в сентябре впервые будут баллотироваться в представительные органы местного самоуправления.

«Очень рад видеть всех наших федеральных, региональных, муниципальных представителей и, конечно, героев СВО. Ребята, которые сегодня присутствуют в зале, благодаря решению президента [России Владимира Путина] участвуют в разных образовательных подготовительных программах, чтобы чувствовать себя уверенно и на политической ниве. В Подмосковье мы сопровождаем федеральную программу „Время героев“, запустили региональную — „Герои Подмосковья“. Будем очень рады, если ребята смогут реализовать себя в разных направлениях — не только политическом, но и управленческом», — отметил губернатор.

В мероприятии также приняли участие секретарь генерального совета партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель руководителя фракции «ЕР» в Госдуме и член генерального совета партии Андрей Исаев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Андрей Воробьев подчеркнул важность вовлеченности муниципальных депутатов, которые должны отвечать на вопросы людей в своих округах, разъяснять алгоритм решений властей, контролировать ход реализации проектов. В том числе это касается строительства, расселения аварийного жилья, модернизации систем жизнеобеспечения.

В ходе форума Владимир Якушев рассказал подробнее о реализованных в регионе проектах. Он подчеркнул вклад Подмосковья в поддержку новых регионов России.

«Было восстановлено 2,5 тыс. объектов капитального строительства. И здесь, помимо федеральных денег и федеральных программ, работают программы областные. Как регион-шеф Московская область вкладывает достаточно серьезные ресурсы в наши исторические территории», — сказал Якушев.

В регионе насчитывается 974 муниципальных депутата фракций «Единая Россия». Игорь Брынцалов отметил, что их ряды пополнят и военные, вернувшиеся с фронта. Так, в 2025 году 18 из них стали победителями предварительного голосования.

«Еще одна тема форума — Народная программа. В 2021 году в ходе избирательной кампании мы собрали сотни тысяч наказов. Этот „живой документ“ постоянно дополняется. С тех пор принято в работу еще 45 тыс. обращений, около половины из них уже решили. Также в Год защитника Отечества важно задавать стандарты патриотической работы, сохраняя связь героев прошлого и героев наших дней. Для этого мы запустили патриотическую программу „Успех V единстве поколений“, — добавил он.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».