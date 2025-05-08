Парту Героя в честь лейтенанта Николая Курсакова открыли в Химках

Парту Героя в честь лейтенанта Николая Курсакова открыли в лицее № 21 в Химках. Ее установят в 3 «Ж» классе, где за ней поочередно будут сидеть лучшие ученики.

Курсаков — участник СВО, погибший при исполнении воинского долга. Он был выпускником военного училища, служил в органах внутренних дел, а затем стал курсантом Президентского полка. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

В Химках установлено почти 50 подобных парт. Цель инициативы — передать молодому поколению память о подвиге солдат.

Ранее сообщалось, что в Химках ветеранам вручили знаки почетных граждан округа.