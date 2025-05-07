В Химках ветеранам вручили звания почетных жителей

В Химках в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях», — отметила глава округа Елена Землякова.

Так, например, знаки почетных граждан получили участники Великой Отечественной войны Анатолий Зелов, который служил в мотоциклетном полку, а также Иван Андрюхин, он был на фронте радистом.

В сообщении добавили, что в округе стараются сохранить память о подвигах героев и реализуют патриотическую программу «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.