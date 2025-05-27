Пассажирам Мострансавто в Московской области раздали питьевую воду
Минтранс Подмосковья: пассажирам Мострансавто раздали питьевую воду
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В условиях жаркой погоды АО «Мострансавто» раздает своим пассажирам питьевую воду в целях повышения их комфорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в автобусах компании. Мобильные пункты организовали так, чтобы они не создавали препятствий входу и выходу пассажиров из автобусов. Акция будет проходить до окончания жары.
В ведомстве также призвали жителей бережно относиться к своему здоровью в такую погоду, носить свободную одежду светлых тонов и избегать прямых солнечных лучей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.