Пассажирам Мострансавто в Московской области раздали питьевую воду

В условиях жаркой погоды АО «Мострансавто» раздает своим пассажирам питьевую воду в целях повышения их комфорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в автобусах компании. Мобильные пункты организовали так, чтобы они не создавали препятствий входу и выходу пассажиров из автобусов. Акция будет проходить до окончания жары.

В ведомстве также призвали жителей бережно относиться к своему здоровью в такую погоду, носить свободную одежду светлых тонов и избегать прямых солнечных лучей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.