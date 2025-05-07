Пассажирам Мострансавто в Подмосковье раздадут георгиевские ленты в честь 80-летия Победы

Пассажирам общественного транспорта АО «Мострансавто» 9 мая, когда Россия отметит 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, раздадут георгиевские ленты. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Акцию организовали совместно с региональным отделением «Бессмертного полка России» в Подмосковье, ее проведут на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов. Организаторы подарят пассажирам 6 тыс. георгиевских лент. Кроме того, их ждут поздравления от звезд театра, кино и эстрады, включая Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Полины Гагариной.

В Долгопрудном на маршруты выйдут 18 автобусов, на бортах которых изображены портреты участников Великой Отечественной войны. В рамках акции «Бессмертный полк на транспорте» в автобусах компании будут размещены порядка 8 тыс. портретов героев войны и тружеников тыла. Акцию проведут в рамках регионального проекта «Герои русских побед».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.