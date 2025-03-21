Пассажирам Подмосковья рассказали, как перевозить спортинвентарь в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут бесплатно перевозить спортивный инвентарь в автобусах АО «Мострансавто», если его длина, ширина и высота не превышает 120 см. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Это могут быть скейтборды, лонгборды и самокаты в сложенном виде. Предметы более крупные по габаритам можно перевозить за дополнительную плату, при этом их параметры в сумме не должны превышать 180 см. Стоимость проезда будет зависеть от удаленности поездки.

«Спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.