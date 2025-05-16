Пассажирам Подмосковья рассказали о правилах перевозки сезонного спортинвентаря в автобусах Мострансавто
В Мострансавто рассказали о правилах перевозки сезонного спортинвентаря
Фото: [Мострансавто]
Жители и гости Подмосковья могут бесплатно перевозить сезонный спортивный инвентарь в автобусах АО «Мострансавто», если его размеры в длину, ширину и высоту в сумме не превышают 120 см. Об этом в преддверии Весеннего велофестиваля, который пройдет в субботу, 17 мая, в Москве, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
К такому инвентарю относятся самокаты, скейтборды, роликовые коньки. Более крупные предметы, например, велосипеды, можно перевозить за дополнительную плату. При этом их параметры в сумме не должны превышать 180 см. Стоимость провоза в этом случае будет зависеть от удаленности поездки.
«Водитель может отказать владельцу в перевозке его снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса других пассажиров», — добавили в сообщении.
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