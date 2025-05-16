Пассажирам Подмосковья рассказали о правилах перевозки сезонного спортинвентаря в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут бесплатно перевозить сезонный спортивный инвентарь в автобусах АО «Мострансавто», если его размеры в длину, ширину и высоту в сумме не превышают 120 см. Об этом в преддверии Весеннего велофестиваля, который пройдет в субботу, 17 мая, в Москве, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.