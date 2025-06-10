Пассажиров Подмосковья предупредили о возможных неполадках в системе безналичной оплаты проезда

Пассажиры Подмосковья могут столкнуться с возможными неполадками в системе безналичной оплаты проезда в автобусах АО «Мострансавто», которые возникают на фоне воздействия внешних факторов, включая работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сообщении уточнили, что на фоне технических сбоев может некорректно определяться геолокация начального и конечного пунктов остановки, что влияет на расчет стоимости проезда на маршрутах с зональной тарификацией. В компании уточнили, что случаи не являются системной проблемой.

Пассажирам сообщили, что при списании суммы в меньшем размере им не нужно предпринимать никаких действий. Если списанная сумма превышает установленный тариф, в Мострансавто гарантировали полный возврат излишне оплаченных средств. Для этого нужно направить обращение на электронную почту referent@mtamo.ru, указав номер карты «Стрелка» или «Тройка».

Если для оплаты использовались банковские карты, пассажирам нужно предъявить выписку по операциям, скан второй и третьей страниц паспорта, а также заявление на возврат, составленное в свободной форме. В обоих случаях необходимо указывать дату и время поездки.

В компании добавили, что принимают все необходимые меры для стабильной работы оборудования — подавляющее большинство транзакций осуществляется в штатном режиме.

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