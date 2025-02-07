Пассажиры автобусов «Мострансавто» в январе совершили 3,5 млн поездок по картам «Тройка»

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» за январь совершили более 3,5 млн поездок по картам «Тройка». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 35% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В среднем в будни пассажиры оплачивают «Тройкой» порядка 125 тыс. поездок, в выходные — около 77 тыс.

Больше всего поездок по «Тройке» совершили в МАП №1 Люберец — свыше 544 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что следует увеличить число автобусов, которые идут до станций МЦД.