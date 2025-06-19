Пассажиры «Мострансавто» с начала года оставили в автобусах и на станциях более 900 вещей

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала 2025 года забыли в автобусах и на станциях более 900 вещей. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры забывали карты — транспортные, банковские, социальные. В числе самых необычных забытых вещей за май — коробка с живыми улитками, 20-килограммовые гантели, раскладушка и пустой чехол от скрипки.

Все оставленные пассажирами вещи находятся на хранении на предприятии в течение полугода. Для их получения потребуется документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством работу общественного транспорта.